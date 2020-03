Rode Duivels loten Engeland, Denemarken en IJsland

Geen gemakkelijke maar ook geen zware loting voor de Rode Duivels in de Nations League. België moet spelen tegen Engeland, Denemarken en IJsland.

In de vorige editie van de Nations League werd België uitgeschakeld in de voorrondes na 5-2-verlies tegen Zwitserland. Ook IJsland zat toen in onze poule.

IJsland kennen we dus van de vorige editie van de Nations League en aan Engeland hebben we goede WK-herinneringen. In de groepsfase wonnen de Rode Duivels op het WK met 0-1 van de Engelsen, in de kleine finale om de derde plaats zegevierde ons land met 2-0.

Denemarken is dan weer een land waartegen België straks op het EK moet aantreden in de groepsfase.

Bondscoach Martinez is alvast blij met de loting. 'Engeland is altijd speciaal. Op Wembley spelen is uniek.'

Hij neemt de nations League ernstig zegt hij. De nederlaag tegen Zwitserland ligt nog zwaar op de maag. 'Dit is een competitie en we zullen uitgedaagd en getest worden. Het worden belangrijke matchen in de periode na het EK tot begin maart.'

De zestien landen in de A-divisie, waaronder dus ook België, krijgen allemaal een startpremie van 1,5 miljoen euro. De vier groepswinnaars mogen nog eens anderhalf miljoen euro bijschrijven op hun rekening. De toernooiwinnaar krijgt 4,5 miljoen euro, de verliezende finalist 3,5 miljoen euro.

De poules

Groep 1: Nederland, Italië, Bosnië en Polen.

Groep 2: Engeland, België, Denemarken en IJsland

Groep 3: Portugal, Frankrijk, Zweden en Kroatië

Groep 4: Zwitserland, Spanje, Oekraïne en Duitsland

Er zijn dus vier poules en de vier groepswinnaar spelen de halve finales. De groepsfase vindt plaats tussen begin september en midden november 2020. De eindstrijd, de Final Four, wordt begin juni 2021 gehouden.

Vorig jaar werd Portugal eindwinnaar van de Nations League. Het versloeg Nederland in de finale.