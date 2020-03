TV-TIPS. Is iemand fan van de La Esterellalaan?

Sofie Lemaire probeert vergeten vrouwen eerherstel te bieden. Sergio Herman keert terug naar televisie, en op VTM worden acht Onderzoeksrechters in hun doen en laten gevolgd.

1 MEER VROUW OP STRAAT

Canvas 21.20-22.10 uur

U ligt er misschien niet van wakker dat er weinig straatnamen naar vrouwen zijn genoemd, maar het is wel een mooie gelegenheid om vrouwen die door de geschiedenis over het hoofd zijn gezien, eerherstel te bieden. De La Esterellalaan, iemand?

2 MIJN KEUKEN, MIJN RESTAURANT

VTM 20.35-21.45 uur

Sergio Herman is terug op tv! Met een kookwedstrijd! Die hij jureert! Samen met nog iemand! Die van geen tel is! We hopen voor de deelnemers (tien hobbykokduo’s) dat ze bereid zijn er helemaal voor te gaan en zich 150 procent te geven, anders zwaait er wat.

3 ONDERZOEKSRECHTERS

VTM 21.45-22.50 uur

Wat is dat tegenwoordig met Justitie, zeg? Gilles De Coster interviewt Procureurs voor Canvas, Vier duikt achter de schermen van Het parket, en nu worden acht Onderzoeksrechters in hun doen en laten gevolgd voor VTM. Wat is het volgende: Temptation Island: the cipier edition?

4 TERZAKE

Canvas 20.00 uur - 20.30 uur

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft duiding bij het nieuwe coronavirus. Journalist Thomas De Graeve heeft het over Super Tuesday, en Terzake sluit af met een interview met voormalig Speaker van het Britse Lagerhuis John Bercow.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur - 21.15 uur

Sofie Lemaire stelt haar programma ‘Meer vrouw op straat’ voor, Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) praten over de pas opgerichte werkgroep ‘economische impact corona’. Om de situatie aan de Grieks-Turkse grens en in Idlib te duiden komt Rudi Vranckx langs.