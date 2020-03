Von der Leyen aan Grieks-Turkse grens: ‘Zij die Europese eenheid willen testen, zullen ontgoocheld zijn’

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben bij een bezoek aan de Grieks-Turkse grens hun steun uitgesproken voor de Griekse inspanningen om de Europese buitengrenzen te beschermen. Michel riep Turkije ook op zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Michel, von der Leyen en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli bezochten dinsdag met Grieks premier Kyriakos Mitsotakis de grensstreek in het noordoosten van Griekenland. Daar stroomden duizenden migranten en vluchtelingen toe sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige vrijdag liet verstaan dat zijn land de migranten niet langer zou belemmeren om naar Europa te trekken.

‘De Griekse grenzen zijn de Europese grenzen. Wat jullie doen is belangrijk voor Griekenland, maar is ook cruciaal voor de toekomst van de Europese Unie’, zo richtte Michel woorden van dank tot premier Mitsotakis. Ook von der Leyen toonde zich erkentelijk voor Griekenland als ‘schild’ van Europa. ‘Zij die de Europese eenheid willen testen, zullen ontgoocheld zijn’, voegde ze toe.

Ook Michel had nog een boodschap voor Turks president Erdogan. Hij riep Turkije op om de deal te respecteren die in 2016 met de Europese Unie werd gemaakt. Daarbij beloofde Erdogan de migranten tegen te houden in ruil voor miljarden aan Europese steun, soepelere visaregels voor Turken binnen Europa en hernieuwde gesprekken over Turkse toetreding tot de Unie.

‘Meer dan 24.000 vluchtelingen tegengehouden’

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis verhinderden de grensbewakers de voorbije dagen meer dan 24.000 illegale binnenkomsten in het land. Zijn conservatieve regering greep naar bijzondere maatregelen om de situatie het hoofd te bieden, zoals de tijdelijke opschorting van het recht om asiel aan te vragen. Dat leverde het land reeds kritiek van het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) op.

Michel onderstreepte het belang van proportioneel optreden, en van menselijke waardigheid en internationaal recht. ‘Ook al is de opdracht moeilijk en complex, we vertrouwen de Griekse regering, want we weten als Europeanen dat het heel belangrijk is om respect te tonen voor mensenrechten en het internationale recht’, zei hij.