Met het tikken van de klok, wankelt het geloof in de kernuitstap meer en meer. Egbert Lachaert, voorzitterskandidaat bij Open VLD, wil de twee jongste centrales langer openhouden. Voor de SP.A is dat onderhandelbaar. ‘De lamp moet blijven branden’, luidt het bij CD&V.

‘Het is glashelder dat gezien de verloren tijd Doel 4 en Tihange 3 het best verlengd worden in hun levensduur’, stelt Egbert Lachaert in zijn verkiezingsprogramma Puur Blauw. ‘Die beslissing ...