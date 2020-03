Daarom hebben honden koude neuzen

Zweeds-Hongaarse onderzoekers hebben met twee experimenten ontdekt waarom honden koude neuzen hebben.

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom honden een koude neus hebben? Onderzoekers aan de universiteit van Lund (Zweden) en Semmelweis (Hongarije) hebben het antwoord gevonden. Honden gebruiken hun neus om warmte op afstand te voelen, bericht Scientific Reports.

Voor het onderzoek werden twee experimenten uitgevoerd. Drie honden werden dubbel blind gemaakt, zodat ze niet konden zien of ruiken. De honden kregen de keuze tussen een warm en koud object. Beide objecten werden op een afstand geplaatst. Als ze voor het warme voorwerp kozen, werden de dieren beloond. En het lukte de honden in de meeste gevallen wonderwel. Ze kozen inderdaad voor het warme voorwerp.

Jacht

Voor het tweede experiment werden dertien honden gebruikt. De test was ongeveer hetzelfde. Alleen werden er nu hersenscans genomen terwijl de honden voorwerpen werden voorgehouden. De hersenscan toonde dat er alleen hersenactiviteit was in reactie op het warme object. De wetenschappers denken dat de koude neus helpt om de temperatuur beter waar te nemen.

De onderzoekers vermoeden dat temperatuur aanvoelen functioneel kan zijn voor het jagen op warmbloedige dieren. De hond is niet de enige die warmte op een afstand kan waarnemen. Bij enkele insecten, reptielen en vleermuizen, het enige andere zoogdier, is geweten dat ze dit kunnen. Bij vleermuizen is de neus ook kouder dan de rest van hun snuit.