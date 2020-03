Freya Piryns stapt uit de politiek: ‘Het begon aan me te vreten’

In een bericht op Facebook neemt Freya Piryns (Groen) na twintig afscheid van de politiek. Ze was gemeenteraadslid van de stad Antwerpen.

‘Ik voel dat het tijd is geworden om mij te onttrekken aan iets wat me stilaan begon op te vreten. Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd’, schrijft de politica. Ze stapt uit de Antwerpse gemeenteraad, haar zitje komt vanaf 1 april vrij.

Het afscheid komt niet als een verrassing: Piryns had al aangekondigd dat ze zou stoppen met de politiek. Piryns zit al sinds 1998 in de politiek, nadat Jos Geysels haar had overtuigd om bij Agalev te komen. Al sinds 2001 is ze gemeenteraadslid van Antwerpen en tussen 2006 en 2012 was ze fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Bij de federale verkiezingen van mei 2019 kreeg ze de zesde plaats op de Antwerpse lijst. Piryns stak het niet onder stoelen of banken dat ze ontgoocheld was dat ze geen verkiesbare plek kreeg. ‘Bij de lijstvorming moeten alle puzzelstukjes gelegd worden en blijkbaar was ik het puzzelstukje te veel’, zei ze daar toen over op Radio 1. Ondanks haar plaats kreeg ze 15.000 voorkeursstemmen, maar raakte ze niet verkozen. Alleen Kristof Calvo deed beter. Ook in 2014 geraakte ze niet verkozen voor het Vlaams Parlement.

Ecologist in hart en nieren

‘Ik ga nu voor het eerst in mijn volwassen leven mijn hoofd proberen vrij te maken van Groen’, schrijft ze. ‘Omdat ik niet anders meer kan. Ook al blijf ik een ecologist in hart en nieren.’

In de reacties onder het bericht regent het complimenten. ‘Engagement is ontembaar’, reageert Gwendolyn Rutten (Open VLD). ‘Prettige herinneringen aan een geëngageerd politica’, reageert een politiek journalist bij Belga. ‘Als iedereen zich 20 jaar van z’n leven op een even geëngageerde manier zou inzetten, dan zou de wereld een mooiere plek zijn’, zegt een Groen-gemeenteraadslid uit Kortrijk.

Piryns is sinds 2017 getrouwd met Open VLD’er Willem-Frederik Schiltz. Ze hebben samen een zoon, Leon, die geboren werd in 2013. Ze is de dochter van journalist Piet Piryns en actrice Mia Van Roy.