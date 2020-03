Vorig jaar weer meer euthanasie

Er zijn vorig jaar 2.655 Belgen overleden door euthanasie. Dat zijn er 300 meer dan een jaar eerder. Eén minderjarige kreeg euthanasie.

Het aantal mensen dat door euthanasie overlijdt, maakte vorig jaar weer een sprong vooruit. Dat is niet elk jaar zo. Maar globaal gezien is er wel een stijgende trend. In 2015 waren er voor het eerst meer dan 2.000 registraties bij de evaluatiecommissie. Vorig jaar waren het er dus 2.655.

Voor het overige doen er zich geen grote verschuivingen voor. Het blijft in de eerste plaats gaan om mensen met een terminale kanker (1.659, of 62,5 procent) en mensen met een polypathologie (460, of 17,3 procent).

Die laatste groep betreft vooral (hoog-)bejaarden die meerdere niet-terminale kwalen hebben, die niet meer voor verbetering vatbaar zijn en die ernstige handicaps veroorzaken, tot orgaanfalen toe. Maar ze worden niet altijd als terminaal beschouwd.

Bij de meeste patiënten (83,1 procent) werd het overlijden wel binnen afzienbare tijd verwacht. 27 mensen (1 procent) kregen euthanasie op basis van een voorafgaande wilsverklaring.

Dementie

Verzoeken om euthanasie op basis van ‘psychische en gedragsstoornissen’ bleven uitzonderlijk. Het gaat om 49 gevallen, of 1,8 procent. Het probleem met deze categorie is dat ze twee heel uiteenlopende groepen combineert: de mensen die euthanasie vragen op basis van psychiatrisch lijden, en de mensen die cognitieve stoornissen (dementie) hebben.

Uitgesplitst blijkt dat euthanasie op basis van psychiatrische aandoeningen 23 gevallen kende in 2019, en daarmee op het laagste peil zit sinds 2014 (toen 47). Euthanasie bij dementie is licht toegenomen tot 26 gevallen in 2019 (16 in 2016).

De voorbije zes jaar werd in ons land bij 109 mensen met dementie euthanasie uitgevoerd. In Nederland waren het er tussen 2014 en 2018 (cijfers voor 2019 zijn er nog niet bekend) 646. ‘Je ziet dat het aantal mensen met dementie dat euthanasie krijgt bij ons veel beperkter is’, zegt dokter Luc Proot, die de berekening maakte.

Zeventigers

De leeftijdsverdeling blijft grotendeels dezelfde: het zijn vooral mensen vanaf 60 jaar die overlijden door euthanasie. Zeventigers nemen het grootste aandeel voor hun rekening (755 gevallen), nipt gevolgd door tachtigers (739). Er kregen ook acht mensen van 100 jaar en ouder euthanasie.

Eén minderjarige vroeg en kreeg euthanasie.

Nog interessant: hoewel het aantal mensen dat bij euthanasie thuis overlijdt, in absolute cijfers is gestegen (1.164 gevallen), is het aandeel daarvan gedaald. Dat komt doordat er een sterkere stijging is in ziekenhuizen (1.016) en in woonzorgcentra (422).