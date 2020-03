Sensoa lanceert campagne en educatief spel: ‘Better safe than soa’

Tijdens de Week van de Lentekriebels, van 9 tot 13 maart, geven leraren over heel Vlaanderen relationele en seksuele vorming. Dit jaar staat de week in het thema van soa’s, met een educatief spel en een online quiz.

‘Wat is “double dutch”?’, ‘Wanneer mag je een condoom weglaten?’ en ‘Hoe test men op een soa?’ – het zijn maar enkele vragen uit de Kahoot-quiz van de Week van de Lentekriebels. , Dat is een jaarlijkse campagne voor meer en betere seksuele vorming op school, die dit jaar in het teken van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) staat. Dat heeft het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa dinsdag bekendgemaakt.

Chlamydia is de meest vastgestelde soa in België, ook bij jongeren. Volgens Sensoa gebeurt ongeveer de helft van alle diagnoses van chlamydia onder de leeftijd van 24 jaar, en het condoomgebruik onder jongeren laat nog te wensen over.

Veel jongeren durven geen condoom voorstellen of laten het condoom na een tijdje achterwege zonder zich te laten testen, en dat verhoogt het risico op een soa, klinkt het. De Week van de Lentekriebels richt zich vooral op jongeren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Veilig vrijen

In het educatieve spel ‘Better safe than soa’ kruipen de leerlingen in de huid van een personage met een profiel op de sociale media site Vinstagram. Zo wil Sensoa het ‘onsexy’ onderwerp van soa’s bespreekbaar maken. Bij de start van het spel zijn er drie personages met een soa, maar de spelers zijn hier zelf niet van op de hoogte. Doorheen het spel leren ze bij over soa’s, maar ook over veilig vrijen en communiceren met een partner.

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vindt de campagne een goede zaak. ‘Door te werken met sociale media en influencers, bereikt Sensoa niet enkel leerkrachten, maar ook jongeren in hun eigen leefwereld’, zegt hij.

Chlamydia geeft bij 80 procent van de besmette vrouwen geen klachten, bij mannen is dat bij 60 procent. De mogelijke gevolgen zijn echter niet min. Een onbehandelde chlamydia kan leiden tot bijbalontsteking bij mannen en ontsteking van het kleine bekken of Pelvic Inflammatory Disease (PID) en verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen. Nochtans is chlamydia makkelijk te voorkomen (door condoomgebruik), makkelijk op te sporen (via een urinestaal) en makkelijk te behandelen (met antibiotica).