Bij twee tornado’s in Tennessee zijn minstens zeven mensen omgekomen. In Nashville zijn zo’n veertig gebouwen vernield.

Minstens twee tornado’s hebben de staat Tennessee getroffen. Een daarvan ging dwars door Nashville. Volgens de politie zijn in de stad zo’n 40 gebouwen ingestort.

Volgens nieuwszender CNN zouden ook tienduizenden mensen in de hoofdstad zonder stroom zitten. De lokale politie maakt melding van lekkende gasleidingen en elektriciteitsmasten die zijn omgevallen. Ook de John C Tune Airport zou aanzienlijke schade hebben opgelopen.

Voor getroffen inwoners is een noodopvang geopend.

De burgemeester van Nashville, John Cooper, zegt dat de stad verwoest is. Hij vraagt aan de inwoners om buren te helpen.

Tennessee is een van de veertien Amerikaanse staten die dinsdag naar de stembus gaan voor de Democratische voorverkiezingen. Het is voorlopig nog onduidelijk of het noodweer gevolgen heeft voor de stembusgang in Nashville.