Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd dinsdag ondervraagd in het federaal parlement over het coronavirus. Ze had een opvallende boodschap mee die ze vooral vanuit haar ervaring als huisarts leerde: 'Blijf in uw kot'. Bekijk het in de video hierboven.

'Blijf gewoon kalm, geen paniek', dat is de boodschap die politici en artsen ons geven. Maar die boodschap kan volgens Kamagurka een averechts effect hebben. Hij legt het uit in de video hieronder.