Coronabesmetting in school in Tienen, mogelijk tweede geval in andere school

Er is een besmetting vastgesteld met het nieuwe coronavirus in een school in Tienen. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Mogelijk is er nog een tweede leerling in een andere school besmet, die wacht nu op de testresultaten.

De tweede leerling, waarvan de besmetting nog niet bevestigd is, komt uit een gezin waar al een besmetting is vastgesteld. Hij had dus een nauw contact met een covid-19-patiënt. De vastgestelde besmetting is van een 17-jarige leerling uit het GO! Atheneum in Tienen. Hij zit in het laatste jaar, bevestigt Kaat Vandensavel, algemeen directeur van GO! scholegroep Huis 11 in Tienen. Hij kwam recent terug uit Noord-Italië. Zijn leerkracht had de symptomen herkend.

'Uit voorzorg hebben we ook twee jongens waarmee hij op een kamer verbleef op vakantie in Noord-Italië aangeraden om de huisarts te consulteren, net als het vriendinnetje van de besmette leerling en haar zus', zegt Vandensavel. 'Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt dat de klasgenoten van de besmette jongen gedurende 14 dagen hun temperatuur 's morgens en 's avonds opmeten en een arts contacteren zodra ze koorts zouden vaststellen.'

‘We snappen de onrust, maar er is geen reden tot paniek’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Viroloog Marc Van Ranst heeft op VTM gezegd dat die twee (mogelijke) besmettingen deel zijn van de vijf besmettingen die vanochtend aangekondigd werden. Agentschap Zorg en Gezondheid wil dat niet bevestigen om privacyredenen, maar benadrukt dat de testresultaten van de tweede leerling nog niet zijn teruggekomen.

'Geen drastische maatregelen'

De scholen in kwestie worden gecontacteerd. Er komt ook een contactonderzoek waarbij wordt nagegaan met wie de leerlingen contact hebben gehad en waar ze zijn geweest. ‘Er worden geen drastische maatregelen genomen’, zegt Moonens.

Er worden dus geen scholen gesloten en de lessen worden niet geschorst. Andere leerlingen en personeel van de betrokken scholen moeten naar school gaan, maar alert blijven voor symptomen, zoals koorts, hoesten en zich grieperig voelen. ‘Als er redenen zijn om een kind van school te halen, zoals een nauw contact met een patiënt, zullen we dat doen.’

‘Er komen ongetwijfeld nog zulke gevallen in Vlaamse scholen’, zegt Moonens nog. Hij benadrukt dat het essentieel is om de rust te bewaren, zowel bij ouders als bij personeel.