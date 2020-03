Experts Volksgezondheid: 'In worstcasescenario ligt nieuwe coronavirus in lijn van zware seizoensgriep'

In het worstcasescenario waar de Risk Management Group, de groep van experts die Volksgezondheid adviseert over het nieuwe coronavirus, rekening mee houdt, zullen we in België in negen weken 13.000 corona-gevallen mogen verwachten. Dat werd gezegd in de commissie Gezondheid van de Kamer.

‘We kennen de familie van de coronavirussen al heel lang, in 2002 is er een nieuwe vorm opgedoken, sars. Die is na een paar maanden uitgedoofd', legde dokter Steven Van Gucht van de Risk Management Group uit in de Commissie Gezondheid. 'De volgende variant, het mersvirus, verspreidt zich via dromedarissen op mensen en is daarom een lokaal probleem in het Midden-Oosten. Dit coronavirus is een neefje van het sarsvirus en veroorzaakt een klinisch beeld dat heel herkenbaar is van de griep, met symptomen van koorts en hoesten.'

'Een paar belangrijke verschillen: er zijn geen geneesmiddelen, er is geen vaccin en niemand van de bevolking is immuun, er is dus een open veld en daarom moeten we voorzichtig zijn', aldus Van Gucht. 'Daarom houden we in onze planning rekening met een worstcasescenario.'

'Voor dat scenario keken we alleen naar de feiten: stel dat hetzelfde zou gebeuren in België als in de Chinese provincie Hubei (waar de eerste uitbraak van het nieuwe coronavirus plaatsvond)', legde de dokter uit. 'Ze waren daar niet voorbereid en hebben dus te traag gereageerd, dat is een verschil. Dan kunnen we in België in 9 weken 13.000 gevallen verwachten, waarvan er 2.000 à 3.000 moeten gehospitaliseerd worden en 500 à 700 mensen in intensive care zouden kunnen belanden. Dat ligt in de lijn van een zware seizoensgriep.'

Gelukkig is de grieppiek dit jaar in ons land mild geweest en neemt het aantal griepgevallen sinds twee weken af, benadrukte Van Gucht nog. 'In het worstcasescenario voor het nieuwe coronavirus wordt de capaciteit in hospitalen ten volle aangesproken, dus een piek van griep en corona tegelijk was problematisch geweest.'