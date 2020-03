Red Flames nemen tweede keer deel aan prestigieuze Algarve Cup: “Een ideale test voor ons”

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg treedt vanaf woensdag aan op de Algarve Cup, een prestigieus oefentoernooi in het zuiden van Portugal.

De Red Flames spelen woensdag om 19u00 hun plaatsingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Bij winst komen ze meteen in de halve finales terecht tegen de winnaar van Portugal-Italië, bij verlies zijn er sowieso nog twee klassementswedstrijden voor plekken vijf tot acht. De andere matchen zijn Duitsland-Zweden en Denemarken-Noorwegen.

Het is de tweede keer dat de Flames deelnemen aan de Algarve Cup, na 2016. Toen eindigden ze op de vijfde plaats. Nadien tekenden ze elk jaar present op de Cyprus Cup.

Na de Algarve Cup volgt er nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen (9 april in Oostende) voor het team van bondscoach Ives Serneels, in aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Zwitserland (14 april in Leuven).

Foto: BELGA

“Perfecte voorbereiding”

“De Algarve Cup en de oefeninterland op 9 april tegen Noorwegen vormen de perfecte voorbereiding op de tweede helft van onze kwalificatiecampagne voor het EK 2021”, verklaart Serneels. “Landen als Portugal, Italië, Duitsland, Zweden en Noorwegen zijn qua sterkte en speelstijl te vergelijken met Zwitserland. Die vier matchen zijn dus een ideale test voor ons.”

België begon net als Zwitserland met een foutloze 12 op 12 aan de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 in Engeland. De groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.