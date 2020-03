Lang voor Greta en Anuna was er al Low Impact Man. Hoe zou het intussen - meer dan tien jaar later - met hem zijn?

In 2008, nog voor de klimaatspijbelaars schoolplichtig waren, besloot Steven Vromman (60) zijn ecologische voetafdruk drastisch te beperken. Hij werd Low Impact Man. Hoe zou het vandaag met hem zijn?

Niet alle impact is luid. Na zijn spraakmakende documentairereeks op Canvas ging Steven Vromman gewoon verder als Low Impact Man. Hij speelde de voorbije 12 jaar 1.345 voorstellingen, voor meer dan 100.000 toeschouwers. Binnenlandredactrice Sarah Vankersschaever ging hem opzoeken.

Meer weten

Lees hier het interview van Sarah Vankersschaever met Low Impact Man

Volg hier de blog van Steven Vromman alias Low Impact Man

Credits

Journalist Sarah Vankersschaever | Interviewee Steven Vromman | Host Niels De Keukelaere | Redactie Sofie Albrecht, Nele Eeckhout | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.