Céline Dion flaneert door New York in spectaculair lange jas

Céline Dion deed zaterdag heel wat hoofden draaien toen ze door de straten van New York flaneerde in een spectaculair lange jas. Het gaat om een creatie van ontwerper Brandon Maxwell.

De modeweek in Parijs moest het dit keer zonder Céline Dion doen, maar de 51-jarige Canadese zangeres bewijst ook gewoon op straat nog altijd graag dat ze een stijlicoon is. Ze verbleef afgelopen weekend in New York voor haar Courage World Tour en werd er op straat gezien in een jas die zodanig lang is dat hij over de grond sleepte. Ze combineerde deze eye catcher met knielaarzen, een jeansbroek en een coltrui.

De donkerblauwe jas is een ontwerp uit de pre-fall collectie van de Amerikaanse designer Brandon Maxwell. Hij deelde er een foto van op Instagram, inclusief een emotioneel bericht. ‘Een van de eerste concerten waar ik ooit naartoe ging was er een van Céline en toen moest ik een paar keer huilen’, schreef hij. ‘Gisterenavond was ik uitgenodigd voor haar show en toen ik haar ontmoette, hield ze mijn hand vast en zei ze: “Bedankt voor al je werk.” Ik stond er met mijn mond vol tanden.’

Terwijl de meeste van haar volgers de glorieperiode van ‘Titanic’ en de dramatische snik in ‘Pour que tu m’aimes encore’ niet eens hebben meegemaakt, maakt Céline Dion tegenwoordig furore als stijlvoorbeeld en Instagram-influencer. Wie had dat gedacht, en is dat eigenlijk wel een stap voortwaarts?