UEFA richt werkgroep op voor coronavirus en bekijkt scenario’s voor EK 2020: “Maar we moeten niet in paniek raken”

De Europese Voetbalconfederatie (UEFA) houdt de situatie rond het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten. De Europese voetbalbond heeft samen met nationale voetbalbonden een werkgroep opgericht.

Die werkgroep houdt zich onder meer bezig met scenario’s bij het noodgedwongen afgelasten van wedstrijden of toernooien, aldus secretaris-generaal Theodore Theodoridis dinsdag tijdens het jaarlijkse congres van de UEFA, dit jaar gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Gianni Infantino, voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA), zei over het coronavirus: “Het is belangrijk om met instanties en autoriteiten samen te werken, maar we moeten niet in paniek raken.”

De Zwitserse voetbalbond heeft de nationale competitie tot zeker 23 maart stilgelegd. Daartoe werd besloten nadat de clubs niet akkoord gingen om tot die tijd de wedstrijden achter gesloten deuren te laten spelen. Dominique Blanc, voorzitter van de Zwitserse bond, waarschuwde dinsdag voor grote gevolgen voor de sport. “Door het coronavirus zijn we nu in een situatie beland die ons profvoetbal op zijn grondvesten kan doen daveren”, vertelde hij tijdens het congres.

Foto: REUTERS

Wat met het EK?

“We hebben al contact opgenomen met het WHO om over het coronavirus te praten”, liet de UEFA weten in verband met het aankomende EK (12 juni - 12 juli). “We hebben al met de federaties gesproken en er zijn werkgroepen over opgericht. We willen niet overreageren en doen dus nog geen uitspraken over het EK. We moeten met zijn allen samenwerken.”

“Vergeet niet dat het EK pas in juni zal plaatsvinden”, klinkt het. “Er worden komende weken in Champions League en Europa League wedstrijden gespeeld. Daar zijn we nu mee bezig maar voorlopig zijn we nog niet van plan die uit te stellen. Er zijn al verschillende scenario’s doorgenomen, in detail zelfs. Maar het heeft geen zin vooruit te lopen op de situatie. We zullen dat land per land, stad per stad, bekijken. Laten we het vooral positief bekijken. En hopen dat alles goed komt.”