Pete Buttigieg heeft zondag de handdoek in de ring geworpen en geeft zijn steun aan Joe Biden als Democratisch presidentskandidaat. Die laatste had lovende woorden voor Buttigieg. Bekijk het in de video hierboven.

Beau, de oudste zoon van Joe Biden, overleed in 2015 op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was tot aan zijn dood procureur-generaal in de staat Delaware. Hij liet een vrouw en twee kinderen na. Joe Biden was vicepresident van de VS onder Barack Obama toen zijn zoon stierf. De president had toen lovende woorden voor Beau: 'Hij was een goede man en deed in 46 jaar wat de meesten niet kunnen in 146 jaar.'