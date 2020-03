Poetin wil homohuwelijk verbieden in grondwet

De Russische president Vladimir Poetin wil dat het huwelijk in de grondwet gedefinieerd wordt als een verbintenis tussen een man en een vrouw, en niets anders. Dat maakte een toppoliticus bekend.

De eerste versie van de wijzigingen die Poetin wil doorvoeren in de grondwet staat in een document van 24 pagina’s. Daarin staat de strikte heteroseksuele definitie van het huwelijk, maar ook – onder andere – dat Rusland de opvolger van de Sovjet-Unie is.

De president had vorige maand al gezworen dat Rusland het homohuwelijk nooit zal legaliseren zolang hij in het Kremlin zit. Door de grondwet te wijzigen, zou hij het zelfs langer kunnen tegenhouden. Hij wil naar eigen zeggen niet dat ‘een vader en een moeder’ vervangen wordt door ‘ouder nummer 1 en ouder nummer 2’.

Referendum

Op 22 april kunnen de Russen stemmen over het voorstel in een referendum, als het voorstel goedgekeurd wordt door het parlement. Omdat Poetin het voorstel rechtstreeks goedkeurt, is de kans heel groot dat het doorgevoerd wordt.

Het is de eerste keer sinds 1993 dat de grondwet aangevuld zou worden. Poetin is al sinds 2000 machthebber van Rusland als president of premier. Met deze wijzigingen zou zijn erfenis veiliggesteld zijn nog lang voorbij 2024, wanneer zijn vierde termijn als president eindigt.

Misdrijf tot 1993

Homoseksualiteit was officieel een misdrijf tot 1993 en een geestesziekte tot 1999. Nog steeds kunnen alleen heteroseksuele koppels een kind adopteren. Westerse landen hebben al vaker commentaar gegeven op het homofobe beleid van Rusland, alsook popsterren als Elton John en Lady Gaga.

In 2013 kwam er een wet die de verspreiding van ‘homopropaganda’ verbood aan jongeren onder achttien jaar. Daardoor werden pride-opkomsten tegengehouden en LGBT-activisten gearresteerd. De wet werd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als discriminerend en homofoob veroordeeld.