Dit weten we over de nieuwe corona-gevallen

Volksgezondheid heeft dinsdagochtend vijf nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus bevestigd. Wat weten we over deze nieuwe patiënten?

Volgens de overheidsdienst Volksgezondheid zijn de nieuwe gevallen er gekomen door ‘de terugkeer van een aantal landgenoten na de krokusvakantie’. Net als de zeven gevallen die zondag en maandag vastgesteld werden, waren de vijf mensen die afgelopen nacht positief testten op reis geweest in het noorden van Italië.

De vijf nieuwe patiënten zijn allemaal teruggekeerd uit dezelfde skistreek in het noorden van Italië. Twee van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel.

‘De meeste patiënten vertonen veeleer milde symptomen’, verklaarde minister van Volksgezondheid Maggie De Block. ‘Ze krijgen momenteel de nodige zorg in een veilige omgeving’, aldus Volksgezondheid. Ook de mensen met wie de nieuwe patiënten in contact kwamen sinds hun terugkeer, worden onderzocht en opgevolgd.

Volgens de Duitstalige krant Grenz-Echo is een van de vijf nieuwe patiënten een 65-jarige man die zich zondag meldde bij het Saint-Nicolasziekenhuis in Eupen. De resultaten van de tweede test, door het labo in Leuven, werden maandag verwacht, maar zijn pas dinsdag bekendgemaakt.