Geriater over coronavirus: ‘Blijf weg uit rusthuizen als je ziek bent’

Stel je bezoek aan oma of opa even uit in tijde van corona, klinkt het bij experts. Oudere mensen behoren tot de risicogroep voor zo’n besmetting, en wegblijven uit een rusthuis is dan ook de boodschap.

‘Als je zelf geen symptomen hebt, kan je nog steeds op bezoek. Wie ziek is niet. Dat is gewoon gezond verstand’, zegt geriater Lucien De Cock. ‘Als er in een rustoord iets van het virus binnenkomt, is dat voor alle bewoners een risico. Een goede voorbereiding is dan ook belangrijk.’

Dat is ook de mening van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Vorige week zijn er richtlijnen verstuurd naar de woonzorgcentra in Vlaanderen. Hoe zorg je voor een goede handhygiëne, wanneer moeten handschoenen gedragen worden, welke symptomen zijn belangrijk op te merken, enzovoort. Die zijn ongeveer dezelfde als bij de griep’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Voorlopig moeten we de situatie goed in de gaten houden. We zitten ook nog maar aan fase 2. Als de situatie in ons land verergert, moeten we eventueel wel overwegen woonzorgcentra te isoleren.’

Personeel staat centraal

Volgens De Cock moet er ook vooral naar het personeel gekeken worden. ‘Als een van hen het virus draagt, is de kans op verspreiding het grootst. Zij gaan van kamer naar kamer, en kunnen zo heel wat mensen besmetten.’

Mocht er toch een inwoner van een woonzorgcentrum besmet geraken, dan gaat men over tot individuele isolatie, zegt Jan De Moor van koepelvereniging DOTzorg. ‘Dat valt relatief goed mee omdat we bijna uitsluitend eenpersoonskamers hebben. Isolatie is dus maar een kleine moeite, al hebben we natuurlijk geen kamers in onderdruk zoals in een ziekenhuis’, zegt De Moor. ‘We houden er uiteraard rekening mee dat hoogbejaarden een risicogroep zijn.’

Of een bejaarde wordt overgebracht naar het ziekenhuis, hangt af van zijn of haar toestand. ‘Daar is geen eenduidig antwoord op, maar het hangt allemaal af van de symptomen’, zegt De Moor. ‘Dat wordt besproken met de huisarts en een raadgevende coördinerende arts. Wie milde symptomen heeft, kan in een woonzorgcentrum in isolatie blijven.’