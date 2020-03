Belgische baas van vrouwenploeg reageert op beschuldigingen ongepast gedrag: ‘Nooit foto’s in lingerie gevraagd’

De Internationale Wielerunie (UCI) is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de Belgische dameswielerploeg Doltcini-Van Eyck Sport. Teambaas Marc Bracke (51) ontkent de beschuldigingen met klem.

Wielrenster Sara Youmans (24) diende in een oktober een klacht in tegen Bracke. De Amerikaanse stelt in een interview met Le Monde dat de Belg haar tijdens de onderhandelingen over een contract bij Doltcini-Van Eyck Sport vroeg om foto’s ‘in slipjes en bh’s’ sturen.

De Franse krant beweert de berichten van de teambaas gezien te hebben en schrijft dat Bracke om foto’s in bikini vroeg en daarbij zei: ‘Wees niet verlegen… Dit is de start van een vertrouwensrelatie.’

Uiteindelijk kreeg Youmans een onbetaald contract, maar daar ging ze niet op in. ‘Ik wilde mezelf niet in een gevaarlijke situatie brengen’, zegt ze. ‘Ik had geen vrienden of familie in Europa. Als hij bereid was om zich zo te gedragen op het internet, dan was ik bang om op trainingskamp te gaan. Waar de machtsbalans in zijn voordeel zou zijn geweest.’

‘Heksenjacht’

Bracke ontkent de beschuldigingen. Zijn uitleg is dat hij de foto’s vroeg om professionele redenen. ‘Ja, om de benen te bekijken. Ik ben niet geïnteresseerd in foto’s van vrouwen in ondergoed’, reageerde hij bij Le Monde.

In een reactie aan Het Nieuwsblad spreekt hij van ‘een heksenjacht’. ‘Ik zit al 18 jaar in het vrouwenwielrennen en zie mijn opgebouwde reputatie in een klap onterecht afbrokkelen. Nooit heb ik aan Sara Youmans gevraagd om foto’s in bikini of lingerie naar mij door te sturen.’

Wel geeft hij toe dat hij haar vanuit de andere kant van de wereld in 2019 heeft gevraagd om een foto van haar benen door te sturen. ‘Was dat ongelukkig in deze #MeToo-tijden en de heisa rond wielermanager Patrick Van Gansen? Ongetwijfeld. Zou ik het opnieuw doen? Allicht niet. Maar ik wil die vraag om een foto van haar rennersbenen wel kaderen’, vertelt hij. ‘Vroeger, toen ik zelf nog actief wielrenner was, vroeg mijn ploegleider ook steevast om een foto van mijn rennersbenen door te sturen. Op die manier kan je namelijk zien hoeveel vlees er nog aanhangt. Anders gezegd: hoe scherp of onscherp iemand staat. Ik heb ooit nog wel eens zulke foto’s gevraagd aan rensters die zich bij het team wilde voegen. Het was, bij nader inzien, ongelukkig.’

Backe vertelt dat hij meewerkt aan het onderzoek van de UCI. ‘Samen met mijn advocaat heb ik op alle vragen geantwoord. Ik heb niets te verbergen.’

Tweede klacht

Ook de Canadese Maggie Coles-Lyster sprak in de Franse krant over een incident bij de ploeg van Bracke, die in 2017 nog Lares-Waowdeals heette. Volgens de toen 18-jarige renster werd ze seksueel aangerand door een van de verzorgers, die sindsdien ontslagen werd.

‘Die klacht is alvast niet tegen mij of het team gericht’, zegt Bracke. ‘Ze is destijds naar ons gestapt met de melding dat een verzorger, een jonge Fransman van 21 toen, haar te intiem had gemasseerd en foto’s van haar had genomen. Ik heb hem toen een waarschuwing gegeven. Wat later hebben we hem dan uit het team gezet.’