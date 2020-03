Schotse bondscoach mijdt loting Nations League uit vrees voor besmetting met coronavirus

Bondscoach Steve Clarke van de Schotse voetbalploeg ontbreekt dinsdagavond in Amsterdam bij de loting voor de Nations League. Clarke blijft volgens Sky Sports thuis omdat hij niet het risico wil lopen om enkele weken voor de play-offs om een EK-ticket besmet te raken met het coronavirus.

De voorzitter en directeur van de Schotse bond zijn wel naar Amsterdam gekomen. Ze wonen ‘s ochtends het congres van de Europese federatie UEFA in de Beurs van Berlage bij en vertegenwoordigen hun land ‘s avonds bij de loting voor de tweede editie van de Nations League. Schotland komt daarin uit in de B-divisie.

De ploeg van Clarke wist zich niet rechtstreeks te plaatsen voor het EK van komende zomer, maar krijgt een herkansing in de play-offs. De Schotten nemen het op 26 maart in Glasgow op tegen Israël. De winnaar strijdt vijf dagen later met Noorwegen of Servië om een plek op het EK. In hun kwalificatiepoule eindigde Schotland als derde, op ruime afstand van winnaar België en runner-up Rusland.

