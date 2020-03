Supermarkten nemen maatregelen tegen coronavirus: voortaan geen ‘proevertjes’ meer

Ook de Belgische supermarkten nemen maatregelen tegen het coronavirus. Zo zul je bij Albert Heijn, Delhaize en Colruyt voorlopig geen proefschaaltjes meer vinden.

‘We willen het zekere voor het onzekere nemen. Koffie en wijn zul je bij ons nog vinden, maar chips of kaasblokjes niet meer. Dat vinden we gezien de omstandigheden toch beter. Achteraf zullen we dat opnieuw opstarten’, zegt Hanne Poppe van Colruyt.

Supermarkten zien ook dat Belgen stilletjesaan enkele producten aan het inslaan zijn. ‘Het is niet zo dat mensen speciaal naar de winkel komen om hun kar vol te laden. Echt hamsteren kunnen we het niet noemen, maar ze nemen hier en daar wel een pakje extra koffie of rijst mee’, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

Bij Carrefour zagen ze ook een enorme meerverkoop van handgels, met een stijging van 300 procent. De supermarkten verzekeren allemaal dat er geen problemen zijn bij bevoorrading of levering, en dat alle producten voldoende beschikbaar zullen zijn in de winkel.