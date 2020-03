De IJslandse inzending voor het Eurovisiesongfestival is nu al topfavoriet. In de videoclip van het liedje ‘Think about things’ voert band Daði og Gagnamagnið op een knullige manier een kampavondachtige act op.

Daði og Gagnamagnið won met het nummer Think about things de Söngvakeppnin, de IJslandse voorrondes voor het Europese liedjesfestijn. En intussen staat het lied al op de bovenste schap bij bookmakers. Online gingen het nummer en de videoclip ook meteen viraal. Think about things is dan ook een popnummer met een aanstekelijke choreografie, en vooral met een videoclip die een gezellige kampvuursfeer opwekt.

Nog een leuk extraatje in het clipje: ieder bandlid draagt een groene trui met daarop een gepixelde versie van zichzelf. Het concept was origineel genoeg om zelfs The gladiator-acteur Russell Crowe te enthousiasmeren. Hij deelde de videoclip op zijn Twitter-account.

Persoonlijk

Net als de Belgische inzending kiest IJsland voor een persoonlijk nummer. Terwijl Alex Callier zich voor zijn Hooverphonic-nummer liet inspireren door de ongeneeslijke ziekte van zijn vader, haalt Daði, de frontman van de IJslandse band, inspiratie bij zijn dochter die vorig jaar in april werd geboren.

‘Je weet dat je van dat kleine mensje houdt, met heel je hart, ook al is er niet echt sprake van interactie. Omdat ze in het begin niet zo veel deed, wilde ik heel graag te weten komen hoe ze over allerlei dingen zou denken’, zegt hij in een interview met de website ESCBubble.com.

Daði og Gagnamagnið bestaat uit zes leden: zanger Daði Freyr, zijn zus, zijn vrouw en drie vrienden. In 2017 wou de band IJsland al vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival met het nummer Hvað með það? (‘Is dit liefde?’). Ze strandden in de IJslandse voorrondes toen op een tweede plaats. Nu mogen ze wel voor hun land naar het grote podium in Rotterdam. De groep treedt aan in de tweede halve finale, op 14 mei.

Zij maken het meeste kans volgens bookmakers

1. Daði & Gagnamagnið - Think about things (IJsland)

2. The Roop - On fire (Litouwen)

3. Roxen - Alcohol you (Roemenië)

4. Diodato - Fai rumore (Italië)

16. Hooverphonic - Release me