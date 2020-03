Activisten blinddoeken Gentse standbeelden: ‘Tegen seksisme en ongelijkheid’

Activisten hebben maandagavond verschillende Gentse standbeelden paars ‘gekleurd’. Daarmee willen ze de strijd tegen seksisme opvoeren.

Van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagmarkt tot Romain Deconinck in de Walpoortstraat. Verschillende standbeelden in de Gentse binnenstad kregen gisterenavond een paarse blinddoek op het hoofd.

Verantwoordelijk voor de opvallende actie is het Gentse burgercollectief ‘8 maars’. Dat is een beweging die opkomt voor vrouwenrechten. ‘Ook in 2020 is de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw nog pijnlijk noodzakelijk’, zegt woordvoerster Justine Begerem. ‘Daarom kleurden we in Gent verschillende standbeelden paars, de kleur van de strijd tegen het seksisme.’

Volgens de organisatie krijgt een op de drie vrouwen in haar leven te maken met seksueel, emotioneel of fysiek geweld. ‘Een hallucinant cijfer, dat dringend naar beneden moet’, aldus Begerem, die ook de systematische uitbuiting van vrouwen op de arbeidsmarkt aankaart.

‘Vrouwen werken vaak in onderbetaalde jobs met onregelmatige uren en staan onder druk om deeltijds te werken. Daarnaast worden vrouwen vaak gediscrimineerd voor bepaalde jobs. Daardoor is de armoede onder vrouwen heel groot. Alleenstaande moeders worden het zwaarst getroffen.’

Het collectief roept iedereen op om op 8 maart mee te betogen tegen seksisme en aan vrouwen specifiek om op 9 maart te staken, op het werk en in het huishouden.