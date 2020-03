Na de middag buien, dan koude nacht

Er hangen dinsdagochtend eerst lage wolkenvelden, maar er zijn ook zonnige periodes, vooral in het westen en het centrum van het land.

Later op de dag wordt het wisselend bewolkt en vooral na de middag komen er buien tot ontwikkeling. Onweer en korrelhagel zijn niet uitgesloten, en op de Ardense hoogten is wat sneeuw mogelijk. Maxima tussen 3 graden op de Ardense hoogvlakten tot 8 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht vallen er nog buien met kans op sneeuw op de Ardense hoogten. Op het einde van de nacht wordt het droger vanaf het westen, met opklaringen, maar ook lage wolkenvelden. Het wordt een vrij koude nacht met, afhankelijk van de opklaringen, minima tussen -1 en 3 graden. In geval van opklaringen is het opnieuw opletten voor ijsplekken en gladde wegen.

Op woensdag krijgen we een vrij koud begin van de dag, met temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Eerst is het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. In de loop van de dag komen er hier en daar enkele buien tot ontwikkeling. Woensdagnacht trekt een nieuwe regenzone over het land, met kans op sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 8 graden in Vlaanderen.

De neerslagzone verlaat donderdag ons land naar het oosten, en het wordt wisselvallig met buien. Het blijft vrij fris met maxima tussen 4 en 9 graden. Vrijdag blijft het fris en wisselvallig. Hier en daar vallen er enkele buien. Maxima tussen 3 en 8 graden. Ook zaterdag blijft frisse en lichte onstabiele polaire zeelucht ons weer bepalen met droge perioden en opklaringen, maar ook kans op een bui. De temperaturen veranderen nauwelijks.