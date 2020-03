Coronavirus: wat is de stand van zaken voor de F1?

De eerste drie races van het wereldkampioenschap Formule 1 gaan tot nader order gewoon door maar de situatie in Australië, Bahrein en Vietnam kan van het ene op het andere moment veranderen. Ruben Zimmermann van ‘Motorsport-total’ schetst de situatie.

Binnen goed anderhalve week is het zover en zal het wereldkampioenschap Formule 1 zich op gang trekken. Maar het coronavirus houdt ook de F1 in zijn greep en vooral bij de eerste drie races van het seizoen in Australië, Bahrein en Vietnam staan nog een aantal vraagtekens. Met de GP van China viel al de vierde race van het seizoen weg maar hoe groot is de kans dat er nog minstens één andere race wegvalt?

De CEO van de Formule 1, Chase Carey, liet eerder al weten dat er geen plannen zijn om de seizoensopener in Melbourne te annuleren en ook de organisatoren van de race bevestigen dat. Ze benadrukten dat de veiligheid en de gezondheid hun grootste prioriteit is.

Om dat te garanderen werken ze nauw samen met de overheid aldus organisator Andrew Westacott: "In dit stadium zijn er geen tekenen van verdere reisverboden en zijn er geen aanwijzingen dat de Formule 1 en de teams niet zoals gepland zullen aankomen."

Dat is cruciaal want het verbod tot reizen vormt op dit moment de grootste bedreiging voor het evenement. Er zijn op dit moment al een aantal inreisverboden in Australië maar voorlopig nog niet voor mensen uit Italië, dat ook getroffen is door het virus en waar twee F1-teams gevestigd zijn.

Professor Brendan Murphy, de belangrijkste gezondheidsadviseur van de regering, legt uit dat de uitbraak van het virus in Italië "beperkt" is. Daarom is een inreisverbod voor Italianen momenteel niet nodig maar het virus kan onvoorspelbaar zijn en de beslissingen daaromtrent kunnen veranderen van uur tot uur.

Maar tot nog toe bevestigen alle betrokkenen dat de race gewoon doorgaat, op dit moment zijn er in Australië negenentwintig bevestigde besmettingen.

In Bahrein zijn er zevenenveertig besmettingen en werd onder andere al een filmfestival geannuleerd. Hoewel er in Vietnam slechts gewag gemaakt wordt van zestien besmettingen werd de openingsspeeldag van de nationale voetbalcompetitie zonder publiek afgewerkt. Beide organisaties laten ook weten dat de F1-races gewoon zullen plaatsvinden.

Ondanks dat de organisatoren zich sterk maken dat de races zullen plaatsvinden lijkt het meer dan waarschijnlijk dat de definitieve beslissing voor Bahrein en Vietnam een aantal dagen voor het evenement zelf zal vallen.

De kans is trouwens ook groot dat het coronavirus ook races later op het seizoen zal beïnvloeden, zoals de GP van Japan bijvoorbeeld. De openingsmanche van de Japanse Super Formula, die normaalgesproken begin april zou plaatsvinden is namelijk al uitgesteld. In Japan zijn er 256 gevallen van het virus gemeld.

