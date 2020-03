In de silhouetten die hij maandag liet zien, konden we niet naast ‘de driehoek’ kijken, in decolleté’s en bovenaan broeken, alsof ze doordacht schaamteloos open stonden - is het concept schaamdriehoek te ver gezocht? Wellicht niet, want humor is hem nooit vreemd geweest. Dat, en een mix van stoer en elegant, met brede volumes, asymmetrische sluitingen, drappages en transparante tot feeërieke stoffen. Kleren leken soms geïmproviseerd rond het lichaam geknoopt, schoenen leken soms toevallig uit de kast gehaald (twee verschillende dus). Maar alles was duidelijk doordacht. Conceptueel grappig, zeg maar.