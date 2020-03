Ook Amy Klobuchar stapt uit race, en zal Biden steunen

Na Pete Buttigieg stapt ook Amy Klobuchar uit de race naar het Witte Huis, daags voor Super Tuesday. Ze zal zich nu achter Joe Biden scharen.

Amy Klobuchar, senator voor de staat Minnesota, verraste vorige maand met een derde plaats in de voorverkiezing in New Hampshire. Maar in Iowa, Nevada en South Carolina kwam ze niet in het stuk voor.

Enerzijds is het verrassend dat ze nog voor Super Tuesday stopt, omdat dinsdag haar eigen staat aan de beurt komt. Ze bouwde haar campagne op rond haar afkomst uit de Midwest en maakte zich hard dat de Democraten Donald Trump enkel kunnen verslaan met een kandidaat die misnoegde kiezers uit staten als Michigan en Wisconsin kan overtuigen. Anderzijds kreeg ze in haar eigen Minnesota af te rekenen met protest, omdat ze er een verleden heeft als ‘hardvochtige’ aanklager. De Afro-Amerikaanse gemeenschap verwijt haar onder meer de vervolging van een onschuldige zwarte tiener. Zondag werd een rally van Klobuchar in Minnesota afgelast nadat demonstranten van de burgerbeweging Black Lives Matter haar op het podium hadden opgewacht. Ze scandeerden ‘Drop out Amy!’.

Verenigd tegen Sanders

Klobuchar had nog weinig te winnen als kandidaat-president. Net als Pete Buttigieg gold ze als een gematigde Democraat en viste ze in dezelfde kiesvijver als Joe Biden. Nu die laatste glansrijk de voorverkiezing in South Carolina gewonnen heeft, hopen de gematigde Democraten dat Biden - met een minder gefragmenteerd deelnemersveld - de veel progressievere Bernie Sanders alsnog een halt toeroept. Klobuchar is van plan Biden openlijk te steunen. Volgens de New York Times zal ze maandagavond mee op het podium verschijnen tijdens een rally van Biden in Dallas, Texas.

Dankzij haar derde plaats in New Hampshire had Klobuchar zeven ‘delegates’ achter zich verzameld. Het is nog niet duidelijk naar wie die zeven nu gaan.

Naar alle verwachting zal ook Buttigieg binnenkort zijn steun uitspreken voor Biden.

Toen waren ze nog met vijf

Er blijven nu vijf Democratische kandidaten over die het in november willen opnemen tegen de huidige president Donald Trump. Na vier voorverkiezingen staat Sanders op 58 gedelegeerden, Joe Biden behaalde er 54. Dinsdag stapt miljardair en oud-burgemeester van New York Mike Bloomberg in de race. De andere twee kandidaten zijn Elizabeth Warren en Tulsi Gabbard.

Op Super Tuesday zijn er gelijktijdige voorverkiezingen in veertien staten, in Amerikaans Samoa en onder de Amerikanen in het buitenland. Na die belangrijke verkiezings­dinsdag is 38 procent van de ‘delegates’ onder de kandidaten verdeeld.