Nederlands-Duitse performancekunstenaar Ulay (76) overleden

De Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay is in de Sloveense hoofdstad Ljubljana overleden. Hij werd 76. Ulay, pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen, werd in de jaren zeventig en tachtig bekend als performancekunstenaar. Marina Abramovic was daarbij lange tijd zijn vaste partner.

‘Met Ulay (pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen) verliest de kunstwereld een pionier van de performancekunst en verliest Amsterdam ook een van de dragende krachten van de hedendaagse kunst in deze stad sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw’, aldus directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum. ‘Ulays impulsen voor de kunst in Amsterdam waren enorm.’

Polaroidfoto’s, unica en body art en exceptioneel grote beelden vormen volgens het museum een essentieel onderdeel van zijn oeuvre.

Een tentoonstelling van zijn werk, dat het Stedelijk Museum aan het voorbereiden is, staat gepland voor november. Ulay werkte de afgelopen maanden met Wolfs en conservator Hripsimé Visser nauw samen aan een groot retrospectief.

In de jaren zeventig vormde hij een duo met Marina Abramovic (1963). Samen testten ze in kunstgaleries gevaarlijke of puur repetitieve situaties uit. Ze gingen over volhouden, over het verleggen van pijngrenzen maar vaak over hun eigen relatie. Urenlang stilzitten aan een tafel, naakt naar elkaar toelopen en keihard tegen elkaar opbotsen: strijd en krachtmeting waren de rode draad.

Marina Abramovic en Ulay werkten van 1975 tot 1988 samen. Daarna ging Abramovic haar eigen weg. En zou ze uitgroeien tot een wereldster die onder meer met Lady Gaga samenwerkte.

Als een kunstenaarskoppel hadden de twee jarenlang een nomadisch bestaan geleid. Ze reisden en sliepen in een zwart Citroënbusje, met het opschrift “Art is easy”.

In 2015 spande Ulay een proces tegen Abramovic aan wegens contractbreuk. Afspraken over het auteursrecht van hun gezamenlijke performances, vastgelegd in 1999, waren daarbij geschonden.

Volgens Abramovic was Ulay er met zijn proces enkel op uit om haar reputatie schade toe te brengen.