TV-tips. Bestaat het perfecte kapsel?

Een tv-avond gevuld met sport, documentaires en een schandaalfilm, meer moet dat niet zijn.

1 WERELDRECORD

Canvas, 21.20-22.10 uur

De legendarische 10 die Nadia Comaneci in 1976 kreeg voor haar oefening aan de ongelijke leggers, inspireert Maarten Vangramberen tot deze vraag: bestaat perfectie in de sport? Geen idee, maar in het edele ambacht van het haarknippen wel, getuige Vangramberens kapsel.

2 RUSLAND EN DE MH17

NPO 2, 20.30-21.30 uur

Hij was er met die familienaam niet toe voorbestemd, maar schrijver-journalist Pieter Waterdrinker woont al twintig jaar in het land der vodkadrinkers. Vijf jaar na het neerhalen van MH17, probeert hij aan te tonen hoe de Russen naar die episode kijken.

3 ROOM AT THE TOP

Arte, 22.50-0.45 uur

Schandaalfilm uit 1959, die een X-rating kreeg van de Britse filmkeuring. Inmiddels hopeloos verouderd en alleen nog de moeite om de betreurde en tegelijk onsterfelijke Simone Signoret aan het werk te zien.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Het allerlaatste nieuws over de uitbraak van het coronavirus in ons land wordt besproken met professor Herman Goossens, die directeur is van het laboratorium in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daarna gaat het naar de grens tussen Griekenland en Turkije, waar de spanningen de laatste dagen hoog oplopen. Journaliste Mieke Strynckx is ter plekke, migratiedeskundige Hanne Beirens geeft achtergronden. En Björn Soenens gaat live vanuit Californië in op de opgave van Pete Buttigieg voor de Democratische voorverkiezingen.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.10 uur

Dezelfde thema’s keren terug in De Afspraak. Filosoof Ignaas Devisch en arts Erika Vlieghe gaan in op het aller-allerlaatste nieuws over het coronavirus. Willy Claes duidt de situatie aan de Grieks-Turkse grens. Derk Jan Eppink, Europarlementslid namens Forum voor Democratie, heeft het over de Democratische voorverkiezingen.

6 VANDAAG

Een, 22.05-22.50 uur

Talkshow gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, die vandaag wordt bijgestaan door Luc Appermont. Zij ontvangen VUB-rector Caroline Pauwels, zanger Rob de Nijs en zijn vrouw Henriëtte en Peter Goetgebuer en Dieter Coppens van Down the road.