Charles Michel naar Grieks-Turkse grens, N-VA wil politie sturen

Morgen bezoeken de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de grens tussen Griekenland en Turkije. De N-VA wil politiemensen sturen

Aan de grens tussen Turkije en Griekenland dringen duizenden migranten om naar Europa te komen. De spanningen lopen er op. De Griekse veiligheidsdiensten moesten ook vandaag traangas inzetten om vluchtelingen tegen te houden.

De nieuwe vluchtelingenstroom heeft alles te maken met de houding van de Turkse president Erdogan. In 2016 sloot Turkije met de Europese lidstaten een deal om de miljoenen vluchtelingen en migranten in eigen land te blijven opvangen, in ruil voor een enorme som geld.

Maar vrijdag dreigde Erdogan de deal op te blazen en de vluchtelingen door te laten. Met het dreigement wil Erdogan de EU en de Navo dwingen tot steun in zijn escalerende conflict in Idlib, Syrië.

Morgen bezoeken de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de grens tussen Griekenland en Turkije. Er worden ook extra grenswachters gesteund.

‘Ik erken dat Turkije zich in een moeilijke situatie bevindt met betrekking tot de vluchtelingen en de migranten’, zei Von der Leyen vandaag op een persconferentie. ‘Maar wat we nu zien, kan geen antwoord of oplossing zijn.’ Zij dringt erop aan dat Erdogan zijn deal met Europa uit 2016 blijft steunen.

Eerder vandaag werd bekend dat Frontex (het Europese grens- en kustbewakingsagentschap) ingaat op de vraag van Griekenland om noodsteun te krijgen bij het bewaken van zijn grens met Turkije. Frontex probeert nu met Athene zo snel mogelijk een operationeel plan uit te werken, waarna de andere Europese landen gevraagd zullen worden de nodige manschappen aan te leveren. Vanaf 2021 zal Frontex op een permanent korps kunnen rekenen, dat tegen 2027 maximaal 10.000 inzetbare agenten zal tellen.

De N-VA vraagt alvast dat ons land Griekenland helpt door politieversterking te sturen naar de grens. Ex-staatssecretaris Francken: ‘Als de Griekse grens bezwijkt onder de druk dan zal een stroom van vele honderdduizenden op gang komen richting West-Europa. Die grens moet absoluut dicht blijven, anders herhaalt de migratiechaos van 2015 zich. Er moet daarom dringend politieversterking gestuurd worden naar Griekenland, zowel vanuit België zelf als vanuit de andere Europese lidstaten.’