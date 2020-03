Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo gaan door ondanks coronavirus

De Italiaanse wielerwedstrijden Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11 tot 17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) gaan door. Dat heeft organisator RCS laten weten in een mail aan de deelnemende ploegen. Er waren twijfels gerezen over het plaatsvinden van de wedstrijden door het coronavirus.

Met de Strade Bianche wordt op zaterdag 7 maart dus zoals gepland de eerste WorldTour-koers van het seizoen in Italië georganiseerd. Daarna volgt de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de klassieker Milaan-Sanremo op 21 maart.

In Italië loopt het aantal besmette personen met het coronavirus dag na dag op. Vooral in het noorden zijn er veel gevallen.

In de marge van de Omloop Het Nieuwsblad was dit thema het grote gespreksonderwerp bij de teams en veel ploegen gingen intussen uit van een worstcasescenario. Maar organisator RCS heeft zoals verwacht maandag de knoop doorgehakt. De Italiaanse koersen gaan door.

Hongerstaking

Al wordt het logistiek gezien geen sinecure voor bepaalde teams. RaiSport meldt namelijk dat Cofidis, Groupama-FDJ, Gazprom en UAE Emirates nog altijd wachten op de uitslagen van hun testen en dus voorlopig nog vastzitten in hun hotel in de Verenigde Arabische Emiraten.

De laatste twee etappes van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werden donderdagavond in allerijl afgelast, nadat was gebleken dat twee Italiaanse verzorgers van Team UAE besmet waren met het nieuwe coronavirus. Hoewel de twee niet in het rennershotel W Abu Dhabi - Yas Island verbleven, moest dat onmiddellijk in lockdown, kregen de renners en teamleden het advies op hun kamer te blijven en werden zij in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag allen op het virus getest.

Cofidis-ploegleider Roberto Damiani is het intussen beu en dreigt met een hongerstaking. ‘De grens van het fatsoen is overschreden, ook al gaat het om de volksgezondheid en het gevaar van besmetting’, schrijft hij in een open brief op de Italiaanse website TuttoBicciWeb.it. ‘Ik wil duidelijk maken dat Cofidis nog geen enkel probleem heeft gehad en dat we hier op de vierde verdieping vastzitten.’