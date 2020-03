Saskia De Coster enige Belg op shortlist Libris Literatuur Prijs

Vijf Nederlandse schrijvers en Saskia De Coster dingen naar de Libris Literatuurprijs 2020. Die prestigieuze bekroning is goed voor 50.000 euro.

Saskia De Coster is de enige Vlaamse schrijver die de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2020 heeft gehaald. In Nachtouders beschrijft ze hoe ze het ‘voor geen greintje’ in zich had om moeder te worden maar het toch werd. Het hoofdpersonage is bijna inwisselbaar met de auteur en het boek is een ‘actuele roman over het even wonderlijke als hobbelige pad van het (niet-biologische) ouderschap’, schreef De Standaard der Letteren.

Een andere opvallende kandidaat is Wessel te Gussinklo, inmiddels 79, en altijd al een writer’s writer die bij een kennerspubliek hoog gewaardeerd wordt. Met De hoogstapelaar, zijn derde roman over Ewout Meyster, lijkt hij eindelijk door te breken bij het grote publiek. Nochtans schrijft Te Gussinklo compromisloze literatuur. ‘Deze trage roman, waarin nauwelijks iets gebeurt, is een bijzondere leeservaring’, vond onze recensent. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Te Gussinklo de Libris wegkaapt, want in november won hij met dit boek al de Bookspot Literatuurprijs.

In Vlaanderen minder bekend is Sander Kollaard. Hij is genomineerd met Uit het leven van een hond, een roman die scherpstelt op een doodgewone man, één zaterdag lang. Dat zijn oude hond niet lang meer te leven heeft, confronteert hem plots met sterfelijkheid. ‘In essentie gaat Uit het leven van een hond over alledaags geluk, een bijzonder lastig onderwerp. Het is prachtig hoe Kollaard van gewoonheid iets bijzonders maakt, op een luchtige, onnadrukkelijke manier, en tegelijk scherp, lucide en geestig.’

Een probate antischeidingsroman, zo typeerde onze recensente Marijke SchermersLiefde, als dat het is. Het boek ‘heeft het in zich om eenzelfde succes te worden als Het diner van Herman Koch’.

De nominaties van Manon Uphoff en Oek de Jong zijn geen verrassingen. Uphoffs Vallen is als vliegen, over schokkend kindermisbruik (incest) is alom geprezen. De roman ‘slaat in als een scherfbom’. Als er één boek de prijs verdient, dan is het wel deze ‘grootse literaire krachtmeting’.

De Jong is geen onbekende in het prijzencircuit; hij won ooit De Gouden Uil. ‘Hoe ziet het eruit in het hoofd van een geslaagde kunstenaar die met schuldgevoelens worstelt?’, is de vraag die hij in zijn nieuwste boek probeert te beantwoorden. Zwarte schuuris ‘een zinderende roman over de lange tentakels van schuld en de kracht van een grote liefde’, vond De Standaard der Letteren.

Op 11 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.