Nog een Belgian Cat in de WNBA: Julie Allemand kiest voor Indiana Fever

Julie Allemand (23), spelmaakster bij de Belgian Cats, heeft een meerjarig contract ondertekend bij Indiana Fever. Dat heeft het WNBA-team maandag aangekondigd.

De Luikse speelt momenteel voor de Franse kampioen Lyon ASVEL, de club van voormalig NBA-ster Tony Parker. De Franse club plukte Allemand in 2017 weg bij Castors Braine. Ze is momenteel aan haar derde seizoen bezig bij Lyon. In de WNBA draft van 2016 toonde Indiana Fever al interesse in Allemand, maar de spelmaakster bleef in Europa basketballen.

Allemand kwalificeerde zich begin februari op het kwalificatietoernooi in Oostende samen met de Belgian Cats voor de komende Olympische Spelen in Tokio. De spelmaakster kiest voor eenzelfde programma als Emma Meesseman, die deze zomer terugkeert naar de Washington Mystics om de Olympische Spelen voor te bereiden. Na de Spelen (27 juli-9 augustus) keren beide speelsters terug naar de Verenigde Staten.

De reguliere fase van het WNBA-seizoen loopt van 15 mei tot 20 september. De eerste wedstrijd van Indiana Fever is voorzien op 15 mei, maar Julie Allemand zal pas na de play-offs van het Franse kampioenschap (5e match finale voorzien op 1 juni) bij haar nieuwe club aansluiten.

Vorig seizoen werd Allemand verkozen tot beste spelverdeelster en ze behoorde tevens tot vijf beste speelsters van de hoogste Franse divisie. Dit seizoen is Allemand goed voor een gemiddelde van 8,1 punten en 5,4 assists per match in de EuroLeague. Daarin wist Lyon zich te plaatsen voor de kwartfinales. In de Franse competitie laat ze een gemiddelde optekenen van 9 punten en 5,1 assists per wedstrijd.

Julie Allemand is de zesde Belg die haar kans waagt in de WNBA. Emma Meesseman begint aan haar zevende WNBA-seizoen. Afgelopen zomer behaalde ze samen met Kim Mestdagh (in haar eerste WNBA-seizoen) de titel met Washington. Ann Wauters was negen seizoenen actief in de WNBA. In 2016 pakte ze de titel met de Los Angeles Sparks.

Hind Ben Abdelkader nam de voorbije twee seizoenen deel aan de trainingskampen van Chicago Sky, maar ze werd uiteindelijk niet in de kern opgenomen. Enkele jaren geleden was ook Kathy Wambé erbij in een trainingskamp van Detroit Shock, dat haar in 2002 gedraft had.