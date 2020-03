In een persconferentie vroeg sekteleider Lee Man-hee om vergeving voor het bijdragen van de verspreiding van het coronavirus in Zuid-Korea. Een lid van de Shincheonji-kerk was besmet met het virus, maar wou zich niet laten testen. ‘Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren, zelfs niet in mijn dromen’, zei Man-hee.