Kim Clijsters aan vooravond van tweede match sinds comeback: “Ik voel dat mijn niveau aan het stijgen is”

Kim Clijsters staat intussen aan de vooravond van haar duel tegen de Britse Johanna Konta, het tweede reekshoofd en de nummer zestien van de wereld, op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/251.750 dollar).

Voor Clijsters is Monterrey het tweede toernooi bij haar tweede comeback. En opnieuw krijgt ze een tegenstandster van niveau voorgeschoteld. In Dubai werd dat de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15), die in twee sets te sterk bleek, weliswaar na een hoopgevend duel voor de 36-jarige Limburgse. “Ik voel dat mijn niveau aan het stijgen is”, bekende onze landgenote. “Er zit nog altijd een goed niveau in mij, maar ik heb natuurlijk wel eerst matchritme nodig. Ik heb nog maar één wedstrijd in de benen en wat sets op training. Bepaalde aspecten van het spel kan je nu eenmaal niet simuleren. Daarvoor heb je dus wedstrijden nodig. Maar ik merk wel op training dat ik beter beweeg, goed reageer en de juiste beslissingen neem. Nu moet ik dat nog tijdens wedstrijden doen.”

Voor Clijsters is het de eerste keer dat ze in Monterrey speelt. “De mensen zijn hier heel vriendelijk, de ontvangst was mooi. Ik ben dan ook heel blij hier te zijn. Van andere speelsters had ik al gehoord dat het een mooi toernooi is.”

Het duel tegen Konta wordt hoe dan ook weer een interessante test voor Clijsters. Na een knieblessure kon de Britse dit seizoen in het enkelspel nog geen wedstrijd winnen, maar ze blijft op de eerste plaats toch een ervaren speelster die op het Australian Open 2016, Wimbledon 2017 en Roland Garros 2019 goed was voor een stek in de halve finales.