Volg Super Tuesday 's nachts en woensdagochtend live op standaard.be

Super Tuesday, een mijlpaal in de Amerikaanse voorverkiezingen, staat voor de deur. De Standaard blijft in de nacht van dinsdag op woensdag wakker zodat u meteen het meest recente nieuws kunt lezen. Woensdagochtend publiceren we de eerste conclusies en analyses.

Dag op dag 8 maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november brengen veertien staten hun stem uit voor het presidentschap. Alles draait rond het aantal gedelegeerden ('delegates') dat elke presidentskandidaat achter zich kan krijgen. In totaal worden er liefst 1.357 stemmen verdeeld op Super Tuesday, wat een derde van de gedelegeerden bepaalt, die op hun beurt uiteindelijk in juli op de Democratische conventie een presidentskandidaat zullen aanduiden. Die zal het naar alle waarschijnlijk moeten opnemen tegen de huidige Amerikaanse president, Donald Trump.

Zijn er exitpolls of resultaten in een van de veertien staten, gooit iemand de handdoek in de ring? De Standaard volgt het nieuws 's nachts op de voet met een liveblog. U heeft twee keuzes:

Volg het nieuws in onze nieuwsapp, die u hier kunt installeren

Volg het nieuws op www.standaard.be

Wanneer de kiesstorm gaat liggen en de eerste tendensen zich aftekenen, kunt u woensdagochtend de eerste conclusies en analyses lezen van onze Amerikawatchers Ine Roox en Steven De Foer.

De resultaten van de Democratische voorverkiezingen zullen bovendien te zien zien op een interactieve livekaart die de (partiële) resultaten per staat weergeeft. We brengen ook de race tussen de Democratische kandidaten in beeld met onderstaande interactieve grafiek.

Ook de tussenstand van de Republikeinse race zult u op dezelfde manier terugvinden in de dS nieuwsapp en op standaard.be.