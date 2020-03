Oud-topman General Electric Jack Welch overleden

Jack Welch, oud-topman van de Amerikaanse industriereus General Electric (GE), is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn vrouw Suzy aan de Amerikaanse zender CNBC. Welch wordt de ‘kampioen van de bedrijfsefficiëntie genoemd’ en inspireerde generaties zakenmensen.

Zijn botte stijl en onophoudelijke kostenbesparingen leverden Welch de bijnam ‘Neutron Jack’ op. Het blad Fortune koos hem in 1999 als ‘manager van de eeuw’. In het Amerikaanse bedrijfsleven vond zijn leiderschapsstrategie navolging. Mensen die Welch onder zijn hoede nam, werden weggeplukt door andere grote bedrijven, zoals Boeing, Home Depot en Chrysler.

Welch werd in 1981 de jongste ceo in de geschiedenis van GE. Hoewel het bedrijf winstgevend was, vond Welch dat het te groot was om flexibel te zijn. Hij deelde de divisies van het bedrijf op in ‘winners’ en ‘losers’. Op vijf jaar tijd verkocht hij meer dan 200 activiteiten en sloot hij tientallen fabrieken. Werknemers die niet goed presteerden, werden massaal op straat gezet. Welch, die tot op de laagste niveaus Jack genoemd werd, kende de namen van duizenden werknemers uit het hoofd en liet niet na om handgeschreven nota’s te sturen met goede of slechte commentaren.

Tegen 1999 was GE het bedrijf met de hoogste marktwaarde ter wereld. Onder Welch gaf GE meer dan 25 miljard dollar uit aan overnames. Hij lanceerde het bedrijf ook in de winstgevende financiële sector op een moment dat de verwerkende industrie minder belangrijk werd voor de Amerikaanse economie.

Financiële crisis

Vier dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 zette Welch een stap terug. Zijn opvolger Jeff Immelt begon met een bedrijf in goede vorm, maar kreeg te maken met 9/11, het barsten van de internetzeepbel en de financiële crisis. GE Capital, de divisie voor financiële dienstverlening, kreeg het in de crisis van 2008-2009 zo lastig dat het begon te wegen op het hele bedrijf. Uiteindelijk verdwenen alle financieringsactiviteiten uit het concern.

Na zijn aftreden bij GE bleef Welch nog meer dan tien jaar actief als consultant en analist. Hij werd ook lesgever bij de business school van het Massachusetts Insitute of Technology (MIT).