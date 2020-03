Frank Deboosere presenteert nu ook het 'verkeersbericht'

Weerman Frank Deboosere duikt de komende maanden op in spotjes en affiches van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Als nieuwe verkeersmascotte van het agentschap zal hij weggebruikers oproepen om het “verkeersbericht” te checken.

Deboosere maakt zijn opwachting in het kader van de campagne die het AWV elk jaar in maart voert om mensen te informeren over wegenwerken die er zitten aan te komen. Dat gebeurt met affiches langs de wegen, radiospots en een onlinecampagne.

“Mensen informeren over aankomende wegenwerken is ontzettend belangrijk”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Om op te vallen koos AWV dit jaar om een bekende weerman het ‘verkeersbericht’ te laten presenteren.”

Nieuw dit jaar is dat het agentschap ook “geotargeting” zal doen langs de snel- en gewestwegen. Dat betekent dat het gericht affiches (met de weerman) zal plaatsen in de buurt van zones waar weldra wegenwerken zullen starten. “Zo kunnen we mensen nog gerichter informeren over de voorspelde verkeershinder”, aldus minister Peeters.

De website die u moet raadplegen van Frank Deboosere is www.wegenenverkeer.be.