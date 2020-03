De beurzen hopen vanochtend op wereldwijde gecoördineerde ‘coronasteun’ door de centrale banken, zoals in Japan. Maar dat lijkt een doekje voor het bloeden. ‘We zullen deze coronacrisis moeten uitzweten.’

Voor het eerst in een week openden de beurzen maandagochtend niet in het rood, maar toonden de beurzen in Azië en Europa een licht koersherstel. De oorzaak werd vooral gezocht in de bemoedigende boodschap ...