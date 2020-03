UZ Leuven wil meer coronastalen kunnen analyseren: ‘Van honderden naar duizenden per dag’

Het UZ Leuven wil de komende dagen meer stalen kunnen testen op het nieuwe coronavirus. Nu gaat het om honderden stalen per dag, dat aantal hoopt het ziekenhuis op te krikken naar duizenden.

Op dit moment kan het referentielaboratorium in Leuven zo’n 150 à 600 stalen per dag verwerken. Dat aantal wordt de komende dagen opgekrikt naar ‘duizenden’, laat de communicatiedienst van het ziekenhuis weten aan De Standaard. In totaal werden er al van ongeveer 450 patiënten stalen getest. Hoe de capaciteit vergroot zou worden, wordt niet meegedeeld.

Vrijdagavond waren er in totaal al 287 patiënten getest. Zaterdag kwamen daar 69 patiënten bij en zondag nog eens 66. Maandag waren er tegen de middag al 29 patiënten getest. ‘We spreken hier van patiënten, niet van het aantal testen. Want één patiënt kan meerdere keren getest worden’, zegt de communicatiedienst.

Acht besmettingen

In België zijn er al acht besmettingen met het virus sars-CoV-2 vastgesteld. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) communiceert sinds vandaag elke dag om 10 uur ’s ochtends over de toestand van het nieuwe coronavirus in ons land. De kans is reëel dat er de komende dagen nog nieuwe besmettingen bijkomen. Net daarom wordt de capaciteit uitgebouwd.

Elk ziekenhuis kan een screening op het nieuwe coronavirus uitvoeren, maar de verwerking van de stalen gebeurde uitsluitend in het referentielaboratorium in Leuven. Intussen testen ook UZ Gent en het UZA de stalen. Daarbij heeft het UZ Leuven een ondersteunende rol.

Tijdens zo’n screening wordt er een nasofaryngeale wisser genomen, dat gebeurt via het neusgat. Als er geen reden is om een patiënt te hospitaliseren, mag die naar huis gaan, zolang die thuis blijft tot de uitslag bekend is.