De Hubertus Vereniging Vlaanderen, die de Vlaamse jagers vertegenwoordigt, heeft zondag een filmpje van een kudde zwemmende everzwijnen gedeeld. Bekijk de bijzondere beelden in de video hierboven.

De dieren zwommen het kanaal in Rotem over, een dorp aan de Belgisch-Nederlandse grens dat bij het Limburgse Dilsen-Stokkem hoort. De Hubertus Vereniging laat in een reactie weten dat de beelden vrij uitzonderlijk zijn.

'Het gaat hier om diep water en een serieuze breedte. De kans op verdrinking is niet gering', laat woordvoerder Maarten Goethals weten. 'In het verleden meldden jagers al eens zwemmende wilde varkens, maar weinigen geloofden het.'

De zwemmende zwijnen zijn in Vlaanderen nu dus in beeld gebracht. 'Dit toont aan dat everzwijnen voor niets schrik hebben en zich perfect kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Als een ree dit zou doen, gaat ze kopje onder.'