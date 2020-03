Europa League-finale 2022 in Boedapest

De finale van de Europa League wordt in 2022 in de Puskas Arena in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gehouden, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandag bekend.

De Puskas Arena is een gloednieuw stadion dat voor het EK van komende zomer gebouwd werd. Dan worden er drie groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld. Het stadion biedt plaats aan 65.000 toeschouwers.

De finale van de Champions League bij de vrouwen wordt in 2022 in het stadion van Juventus in het Noord-Italiaanse Turijn gespeeld. De Champions League-finale bij de mannen werd eerder al toegewezen aan de Allianz Arena in het Duitse München.

De UEFA Super Cup wordt in 2022 gespeeld in het olympisch stadion in de Finse hoofdstad Helsinki en een jaar later in de Kazan Arena in Rusland. In dat laatste stadion versloegen de Rode Duivels Brazilië met 2-1 in de kwartfinales van het WK 2018.

Dit jaar wordt de finale van de Champions League in het Atatürkstadion in Istanboel gespeeld, volgend jaar is Sint-Petersburg de gaststad. Voor de Europa League wordt er dit seizoen uitgeweken naar het Poolse Gdansk en komend jaar naar het Zuid-Spaanse Sevilla. Een eerste gaststad voor de finale van de Conference League, de derde Europese competitie die in 2021-2022 van start gaat, is er nog niet.