De Standaard zoekt ouders die te horen hebben gekregen dat hun kind (voorlopig) niet welkom is bij de onthaalouder of het kinderdagverblijf wegens het nieuwe coronavirus, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent geweest in ‘risicogebied’ (China, Italië, Frankrijk, …). Hoe lost u het plotse opvangprobleem op? Mail naar binnenland@standaard.be. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.