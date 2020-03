Noord-Korea herdenkt mislukte top met Trump door raketten te lanceren

Noord-Korea heeft vannacht twee raketten afgevuurd vanuit de oostelijke havenstad Wonsan. De projectielen landden in zee. Het gaat om de eerste test in drie maanden.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger, dat de tests opmerkte. De korteafstandsraketten zouden een afstand van zo’n 240 kilometer hebben afgelegd. Dat is in principe genoeg om vanuit Wonsan net over de grens met Zuid-Korea te schieten. De raketten zouden een maximale hoogte van 35 kilometer bereikt hebben.

Wonsan bevindt zich aan de oostkust, op zo’n 200 kilometer van de grens met Zuid-Korea. Foto: rr

Daarmee komt een einde aan een periode van drie maanden waarin geen rakettests werden uitgevoerd. De laatst bekende rakettest dateert van 28 november. Daarna liet het land wel nog weten dat het succesvol had geëxperimenteerd met de lancering van satellieten.

Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers is de timing geen toeval. Het manoeuvre komt er precies een jaar nadat de gesprekken over nucleaire ontwapening tussen de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en zijn Amerikaanse collega Donald Trump in Vietnam zijn mislukt.

Choi Soon-mi, een expert aan de universiteit van Ajou, zegt aan persagentschap Bloomberg dat Noord-Korea die verjaardag benut om een signaal te geven aan Washington of Seoul. ‘Ze willen dat er met hun eisen rekening wordt gehouden. Ze willen bijvoorbeeld een afzwakking van de internationale sancties’.

‘Niet behulpzaam’

De Zuid-Koreaanse regering is in spoedzitting bijeengekomen over de zaak. ‘Deze acties zijn niet behulpzaam voor de pogingen om de spanningen op het Koreaans schiereiland te doen afnemen’, meldt een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Zuid-Korea zou eigenlijk samen met de VS militaire oefeningen uitvoeren, maar omwille van de uitbraak van het coronavirus zijn die plannen voor onbepaalde tijd stopgezet.