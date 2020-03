Leuvenaars kunnen investeren in zonnepanelenpark brouwerij

Inwoners van Leuven kunnen investeren in 2.117 zonnepanelen op het dak van de brouwerij van AB InBev. Investeren kan voor een bedrag van 250 euro. Er wordt een gemiddeld bruto rendement in het vooruitzicht gesteld van 3 procent gedurende 5 jaar.

De zonnepanelen komen op het dak, dat goed is voor een oppervlakte van 3.800 m2, en zullen jaarlijks 576.000 kWh groene energie produceren. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van circa 150 gezinnen of de productie van bijna 8 miljoen 25cl bierflesjes per jaar. Door dit project zal de uitstoot van 139 ton CO2 per jaar vermeden kunnen worden. Luminus-dochter Dauvister staat in voor het ontwerp, de plaatsing, de inwerkingstelling en het onderhoud van de zonne-installatie.

De investering kadert in het streven van AB InBev om tegen 2025 wereldwijd een 100 procent hernieuwbare stroomvoorziening te realiseren. Een van de maatregelen hiertoe is een investering in het grootste niet-gesubsidieerde zonnepanelenpark in Europa, dat 100 procent van de elektriciteitsbehoefte van de West-Europese brouwerijen moet coveren. Eind vorig installeerde AB InBev reeds 2.100 zonnepanelen op zijn site in Hoegaarden. Nu is Leuven aan de beurt.