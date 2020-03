Honderdtal vrachtwagens in beslag genomen in strijd tegen sociale dumping

In de strijd tegen sociale dumping zijn in totaal 103 vrachtwagens in beslag genomen. Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent.

De gerechtelijke actie tegen sociale dumping vond zondag plaats op bedrijventerreinen in Zeebrugge en Pittem. In totaal werden 87 Poolse en Roemeense truckers aan een verhoor onderworpen. Uiteindelijk werden niet minder dan 89 vrachtwagens in beslag genomen. ‘Diverse documenten werden in beslag genomen voor verder onderzoek’, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

Op 23 februari werd ook al ingegrepen in de strijd tegen sociale dumping. Een Litouwse onderneming bleek in de praktijk immers systematisch actief vanuit Zeebrugge. In dat dossier werden veertien vrachtwagens in beslag gesteld.

‘Bij deze acties werd nagegaan of de gecontroleerde ondernemingen er niet voor terugdeinzen om voortdurend actief te zijn vanuit België, waarbij de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze worden omzeild’, verduidelijkt Filiep De Ketelaere. Het kan bijvoorbeeld gaan om chauffeurs die niet naar Belgische normen betaald worden. Als de bewuste transportbedrijven in de praktijk steeds vanuit België werken, zouden ze bovendien in België sociale bijdragen moeten betalen. ‘Dergelijke constructies creëren oneerlijke concurrentie ten aan zien van ondernemingen die zich wel aan de regels houden.’

Het verder onderzoek naar de feiten zal geleid worden door het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Filiep De Ketelaere benadrukt ook dat de strijd tegen sociale dumping onverminderd wordt voortgezet.