UEFA bespreekt mogelijke impact van coronavirus op EURO 2020

De Europese Voetbalconfederatie UEFA bespreekt maandag tijdens het Uitvoerend Comité in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam de mogelijke impact van het coronavirus op EURO 2020, dat komende zomer in twaalf Europese landen gespeeld wordt, zo vernam het Duitse nieuwsagentschap DPA maandag.

LEES OOK. Serie A houdt woensdag crisisberaad over coronavirus: komen er nieuwe afgelastingen?

LEES OOK. Coronavirus bedreigt nu ook stage Rode Duivels in Qatar (en kan KBVB 2,7 miljoen euro doen mislopen)

Volgens DPA gaat het vooralsnog om een uitwisseling van informatie en niet over beslissingen omtrent concrete maatregelen. Dinsdag vindt in Amsterdam het UEFA-congres plaats en de loting voor de tweede editie van de Nations League. Eerder liet de UEFA bij monde van vicevoorzitter Michele Uva al weten dat het de situatie opvolgt.

De openingswedstrijd van het toernooi wordt op 12 juni in de Italiaanse hoofdstad Rome gespeeld. In Europa is Italië het zwaarst getroffen land door het coronavirus, met meer dan 1.700 besmettingen en 34 overlijdens. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio’s Lombardije en Veneto in het noorden van het land. Veel besmette mensen in andere landen liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië.