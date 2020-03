Lichaam aangetroffen na woningbrand in Kortrijk

In Kortrijk heeft in de nacht van zondag op maandag een zware brand gewoed. In een van de getroffen woningen werd een lichaam aangetroffen. Er is een persoon vermist en er werden 52 personen geëvacueerd, vier huizen zijn onbewoonbaar verklaard.

De brand brak zondagnacht omstreeks 3 uur uit in een rijwoning in de Vooruitgangstraat. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar het duurde even vooraleer de uitslaande brand onder controle was. Via de bovenverdieping waren de vlammen overgeslagen naar de aangrenzende woningen. De brandweer moest nog een hele tijd nablussen.

In totaal werden 52 buurtbewoners geëvacueerd en naar het politiecommissariaat overgebracht. Er werd ook een studentenhuis geëvacueerd omdat de brandweer van daaruit beter kon blussen.

De bewoner van de ergst getroffen woning was lange tijd vermist. De brandweer kon de woning niet betreden door instortingsgevaar. In de loop van de voormiddag werd in dat pand een lichaam aangetroffen, maar dat moet nog geïdentificeerd worden.

Het parket heeft een deskundige aangesteld die de oorzaak van de brand zal onderzoeken. Over de oorzaak van de brand is niets geweten.